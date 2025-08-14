Ліга Європи

Вилучення отримали як гравець, так і головний тренер "гірників".

На 87-й хвилині матчу Ліги чемпіонів проти Панатінаїкоса півзахисник Шахтаря Олег Очеретько отримав другу жовту картку за підкат. Хоча спершу він зіграв у м’яч на чужій половині поля, арбітр вирішив покарати гравця повторним попередженням, і "гірники" залишилися у меншості.

Невдовзі з лави запасних був вилучений і головний тренер команди Арда Туран — за надмірні емоції.

На цей момент рахунок у грі залишається 0:0.

