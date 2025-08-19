Ліга Європи

Церемонія пройде 29 серпня в Монако та дозволить визначити суперників для команд у цифровому форматі — жеребкування ЛЄ та ЛК пройде в один день.

УЄФА вперше об’єднає жеребкування етапів Ліги Європи та Ліги конференцій в одну спільну церемонію. Подія відбудеться 29 серпня в Монако і розпочнеться о 14:00 за київським часом.

Новий формат дозволить командам і їхнім уболівальникам у реальному часі дізнатися про суперників у цих турнірах.

Церемонія проходитиме в повністю цифровому форматі з використанням автоматизованої системи, аналогічної тій, що застосовувалася минулого року. Програма визначить пари команд і відразу призначить, хто гратиме вдома, а хто в гостях. Такий підхід дозволяє швидко та прозоро формувати всі матчі другого розіграшу обох турнірів.

Під час івенту відбудуться два жеребкування поспіль: спершу Ліги Європи, після чого – Ліги конференцій. Після активації кнопки цифрової системи, результати формуються автоматично, а на екрані поступово з’являються всі пари команд із зазначенням домашніх та виїзних матчів.

Календар матчів основного раунду Ліги Європи та Ліги конференцій із конкретними датами та часом початку буде оприлюднено не пізніше 31 серпня.