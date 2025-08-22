Динамо Київ після вилучення Вівчаренка поступилось Маккабі Тель-Авів.

Команда Олександра Шовковського провалила початки обох таймі, результат чого — на табло. 

Огляд матчу

Маккабі Тель-Авів — Динамо Київ 3:1
Голи: Перец, 12, 69, Єгезкель, 58 — Волошин, 32

Маккабі Тель-Авів: Мішпаті — Гейтор, Камара (Стоїч, 89), Асанте, Ревіво — Мадмон (Ніколаєску, 67), Перец, Белич (Шахар, 67), Сіссоко (Ной, 89), Давіда — Єгезкель (Абу Фархі, 83).

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Піхальонок (Попов, 54), Михайленко, Шапаренко (Яцик, 90) — Ярмоленко (Бражко, 54), Ванат (Герреро, 73), Волошин (Кабаєв, 74).

Попередження: Белич — Волошин, Михавко, Михайленко

На 50-й хвилині був вилучений Костянтин Вівчаренко (Динамо Київ) (грубе порушення). 