Дивіться відео найкращих моментів поєдинку кваліфікації Ліги Європи, що відбувся 21 серпня 2025 року.
Маккабі Тель-Авів — Динамо Київ, ФК Динамо
22 серпня 2025, 00:15
Динамо Київ після вилучення Вівчаренка поступилось Маккабі Тель-Авів.
Команда Олександра Шовковського провалила початки обох таймі, результат чого — на табло.
Огляд матчу:
Маккабі Тель-Авів — Динамо Київ 3:1
Голи: Перец, 12, 69, Єгезкель, 58 — Волошин, 32
Маккабі Тель-Авів: Мішпаті — Гейтор, Камара (Стоїч, 89), Асанте, Ревіво — Мадмон (Ніколаєску, 67), Перец, Белич (Шахар, 67), Сіссоко (Ной, 89), Давіда — Єгезкель (Абу Фархі, 83).
Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Піхальонок (Попов, 54), Михайленко, Шапаренко (Яцик, 90) — Ярмоленко (Бражко, 54), Ванат (Герреро, 73), Волошин (Кабаєв, 74).
Попередження: Белич — Волошин, Михавко, Михайленко
На 50-й хвилині був вилучений Костянтин Вівчаренко (Динамо Київ) (грубе порушення).