Головний тренер Фіорентини підсумував старт у Лізі конференцій, оцінив гру команди та прокоментував вилучення Мойзе Кіна.

Фіорентина впевнено розпочала четвертий раунд кваліфікації Ліги конференцій-2025/26, здобувши домашню перемогу над Поліссям із рахунком 3:0. Головний тренер команди Стефано Піолі поділився враженнями від гри та наголосив, що боротьба за вихід до групового етапу ще попереду.

"Ми добре працювали ці 40 днів, і правильно, що нас винагородили такою красивою перемогою. Для нас пройти в основний етап означає багато, і ми ще не закінчили", — зазначив наставник.

Піолі підкреслив, що команда продемонструвала правильний настрій і якісний футбол навіть попри вилучення Мойзе Кіна: "Я прийшов з великим ентузіазмом і чіткими ідеями, але побачив величезну готовність. Команду, прив'язану до справи і з важливим моральним стрижнем, а також відмінних гравців. У нас є важливі якості. Я трохи переживав, оскільки це був перший офіційний матч, але ми добре впоралися, позбавивши їх основних комбінацій, максимально обмеживши їх. Команда грала з ритмом і якістю, і коли залишилися вдесятьох, працювали компактно".

Тренер прокоментував і епізод із червоною карткою: "Мойзе помилився, він точно заслужив вилучення, але і його суперник теж повинен був бути покараний. Шкода, Мойз грав добре, він важливий гравець і винесе урок з цього".

Окремо Піолі відзначив Гудмундссона, який відзначився голом у дебютному матчі: "Від нього потрібно вимагати багато чого, тому що він має що дати. У нього є якості, швидкість, він вважає за краще пов'язувати лінії, але також повинен варіювати між лініями. Він повинен бути ефективним і в оборонній фазі, і він виявляє повну готовність. Головне — мати баланс з командою, яка працює і з м'ячем, і без м'яча", — сказав Піолі.

