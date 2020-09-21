Агрон Руфати продолжит карьеру в УПЛ.
Агрон Руфати, фото ФК Заря
21 сентября 2020, 16:25
Заря пополнилась еще одним легионером: македонским защитником Агроном Руфати — сообщил официальный сайт бронзового призера чемпионата Украины.
Контракт с 21-летним футболистом подписан до 30 июня 2023 года.
Руфати является воспитанником академии загребского Динамо, позже перешел в местную Локомотиву. Последним клубом Агрона была Истра.
Руфати является игроком молодежной сборной Северной Македонии (U-21), за которую он провел 8 матчей (1 гол).
В составе Зари новичок будет выступать под №5.