Украина

Агрон Руфати продолжит карьеру в УПЛ.

Заря пополнилась еще одним легионером: македонским защитником Агроном Руфати — сообщил официальный сайт бронзового призера чемпионата Украины.

Контракт с 21-летним футболистом подписан до 30 июня 2023 года.

Руфати является воспитанником академии загребского Динамо, позже перешел в местную Локомотиву. Последним клубом Агрона была Истра.

Руфати является игроком молодежной сборной Северной Македонии (U-21), за которую он провел 8 матчей (1 гол).

В составе Зари новичок будет выступать под №5.