Украина

Донецкий клуб готов рассмотреть продажу любого футболиста.

Шахтер завершил групповой этап Лиги чемпионов на третьем месте, из-за чего вылетел в Лигу Европы. Генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин прокомментировал выступления команды под руководством Сергея Палкина, а также высказался о готовность расстаться с любым футболистом за "удовлетворительную" сумму.

"Каштру никогда в своей карьере не противостоял большим клубам. Он растет вместе с нами, получает новые знания и у него хорошо получается. Потому что когда мы проиграли Интеру в ЛЕ и когда он снова нам выпал Каштру сделал работу над ошибками. Мы увидели, что в каких-то моментах могли рассчитывать на победу и удача нам улыбнется. Я считаю, что Каштру — топ-тренер, который умеет воспитывать молодежь, владеет многими тактиками, очень подходит философии нашего клуба, стратегию развития. Если говорить о человеческих качествах — он топ! С ним очень легко и приятно работается, хочется его всегда поддерживать. То, что мы добились в группе ЛЧ — огромная заслуга и тренерского штаба".

"Много было критики, болельщики писали в соцсетях, личную почту, давление было серьезным. Я их понимаю, потому что результат был неприемлемый. Но главное принимать решение с холодной головой. Когда ты принимаешь решение, ты должен проанализировать очень детально. Этот сезон не похож ни на один другой у нас в истории и принимать решение в крайне сложно в такой ситуации. Нужно было остыть, сосредоточиться и в итоге мы получили нужный результат. Команда справилась с этим падением и это дорогого стоит, потому что после 0:10 от Боруссии выйти из этого пике очень непросто, но они справились".

"Как изменилась цена на футболистов? Если отойти от персоналий — подорожали все. Естественно, вся Европа и мир видели наши выступления, анализировали их, смотрели. Поэтому сегодня наша команда стала дороже. Цифры назвать сложно только рынок сможет оценить. Мы готовы продавать любого футболиста. Главное, чтобы удовлетворяла цена и условия самого игрока", — заявил Палкин в программе Великий футбол.

Ранее сообщалось, что Шахтер, Динамо, Заря, Колос и Десна суммарно уже заработали 83 миллиона евро в еврокубках текущего сезона.

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