Украина

Смотрите трансляцию жеребьевки на Football.ua.

Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины состоится в пятницу, 18 декабря, в 16:00 по киевскому времени.

Она, по традиции, пройдет в рамках видео конференции. Вашему вниманию онлайн-трансляция процедуры:

Отметим, в четвертьфинале турнира сыграют восемь команд: Шахтер, Динамо, Заря, Колос, Александрия, Днепр-1, Верес и Агробизнес.

Поединки запланированы на 3 марта 2021 года. Финал турнира состоится 12 мая на городском стадионе Тернополя.

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