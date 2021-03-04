Украина

Подопечные Александра Косенко проиграли главному конкуренту.

Сборная Украины по футзалу минимально проиграла Хорватии в отборочном матче Евро-2022 (2:3).

Хорваты открыли счет на второй минуте усилиями Сутона, однако украинцы смогли ответить двумя забитыми мячами, которые в свой актив записали Педящ и Малышко. Тем не менее, последнее слово было за Хорватией — сперва отметился Вловчич, а спустя две минуты Перич.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Хорватия - Украина 3:2

Голы: Сутон, 2, Вловчич, 35, Перич, 37 — Педяш, 9, Малышко, 18.