Украина

В рамках діджитал-івенту «The Show» спортивний бренд PUMA ексклюзивно презентував третій комплект форми футбольного клубу «Шахтар». Він кидає виклик традиціям, переосмислюючи звичайні футбольні комплекти в абсолютно новому підході, який поєднує культуру футболу та вуличного одягу.

Транслюючи місію "Forever Faster", PUMA прагне розширити межі, впроваджувати інновації та приносити у футбол нові продукти. У нових джерсі значок клубу був змінений і розміщений на тильній стороні футболки під коміром. Найбільш привабливою особливістю є розміщення в самому центрі назви клубу в індивідуальному шрифті ФК, а традиційна кішка PUMA розташована в центрі, що додає балансу традиційному дизайну.

«Нашою метою було кинути виклик традиційному дизайну футбольного джерсі. Ми хотіли подивитися на третій комплект через нові грані, тому для нас — це можливість проявити сміливість», — коментує запуск Карл Таффлі, старший керівник Teamsport напроямку.

Новий третій комплект поєднує 100% перероблений поліестер з передовою технологією терморегуляції PUMA dryCELL, що забезпечує безкомпромісну посадку та мобільність, зберігаючи спортсменів у комфортному стані. PUMA також використовує інноваційний процес виробництва барвника, що зменшує використання кількості води під час виробництва.

Придбати третій комплект форми «Шахтаря» стане можливим вже 19 серпня. Ознайомитись з асортиментом можна буде на офіційному сайті PUMA та мережі магазинів бренду, також на офіційному сайті ФК «Шахтар» та в магазинах партнерів бренду: Мегаспорт, Інтерспорт та Декатлон.