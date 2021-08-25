Украина

Голкипер Шахтера и сборной Украины жаждет поскорее появится на поле.

Голкипер Шахтера Андрей Пятов высказался о травме Анатолия Трубина, который является конкурентом Пятова в донецком клубе.

По словам Пятова, он раздосадован травмой Трубина, однако доволен, что получил шанс сыграть в воротах "горняков".

"Это футбольная жизнь. Во-первых, я не шел к закату. Я бы не подписывал контракт новый. Тем более, я уже говорил, что у меня амбициозный контракт, где я хочу и должен бороться за место, это мое решение. Если я увижу, что уже не тяну, скажу: "Спасибо, до свидания". А так… У меня живут амбиции. Наверное, заново все забурлило. Шанс? Не такой шанс я имел в виду, чтобы мои коллеги и друзья получали травмы. Я хочу помогать команде. Я живу футболом. У меня второе дыхание появилось", — отметил Пятов в интервью Бомбардиру.

Напомним, наставник сборной Украины Александр Петраков вызвал Андрея Пятова в сборную Украины.