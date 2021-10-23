Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка УПЛ.

Верес в рамках поединка двенадцатого тура элитного дивизиона чемпионата Украины примет на своем поле Мариуполь.

Верес — Мариуполь

Суббота, 23 октября, 14:00. Стадион Авангард, Луцк. Главный арбитр встречи — Анатолий Абдула. Трансляция — на телеканале Футбол 2.

Верес подходит к отчетному матчу на девятом месте турнирной таблицы с пятнадцатью набранными баллами. Команда Юрия Вирта после нескольких поражений смогла сыграть вничью с Александрией со счетом 0:0, а затем минимально одолела Черноморец на выезде, благодаря чему поправила свое турнирной положение.

Тренерским штаб Вереса может рассчитывать на довольно опытных футболистов, чего не скажешь об Остапе Маркевиче. Азовцам явно не хватает несколько игроков высокого уровня с опытом выступлений в УПЛ. Остап Маркевич вынужден рассчитывать на большое количество молодых игроков. Даже балканские новички не делают ту разницу, в которой нуждается команда.

Данный поединок станет отличной демонстрацией классического противостояния в футболе — между опытом и молодостью. Как правило, в таких парах отдают предпочтение первым, но есть ощущение, что подопечные Остапа Маркевича могут выстрелить в этой игре. Мариуполь — абсолютный аутсайдер УПЛ на данный момент, а потому нужно исправлять ситуацию.

Команды встречались между собой четыре раза в рамках элитного дивизиона чемпионата Украины — три матча завершились ничейным результатом, тогда как в еще одном победу праздновал Мариуполь. В последнем же поединке между этими командами была зафиксирована минимальная победа Вереса — в Кубке Украины.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Кучеров — Маслов