Украина

Футболіст вже тривалий час не виходить на зв'язок

Колишній захисник Маріуполя, легенда Нафтовика з Ахтирки Леонід Боярінцев зник безвісти.

Відомо, що 39-річний спортсмен разом із родиною знаходяться у Маріуполі. Вони не виходять на зв'язок з 2 березня.

На рахунку Боярінцева більше 200 поєдинків за Нафтовик-Укрнафта. Також він грав за алчевську Сталь, а завершив кар'єру у 2017 році.

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