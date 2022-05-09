Украина

На рахунку захисника три забитих м'ячів.

Олексій Гусєв став найкращим бомбардиром міжнародного турніру Sepsi Cup. Олексій — син асистента головного тренера Динамо Олега Гусєва.

– Як тобі вдалося, граючи на позиції захисника, забити три м’ячі?

– Це відбувалося після стандартних положень. Центральні захисники мають підключатись – це загальновідоме правило. Добре зіграла вся команда.

У першому моменті Максим Дячук добре вистрибнув та пробив по воротах, м’яч відскочив до мене – і я добив його у сітку. У другому моменті Царенко з Грохольським добре розіграли м’яч, Антон вийшов на ударну позицію, пробив, м’яч знову відскочив до мене і я відправив його у ворота. А до третього мого голу привела награна комбінація – подача від кутової позначки, і я замкнув дальню штангу. Словом, мої забиті м’ячі – це заслуга партнерів по команді, — відповів Олексій Гусєв.

Нагадаємо, що Динамо U-17 здобуло перемогу на турнірі Sepsi Cup у Румунії.