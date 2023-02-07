Україна

Олександра Радченка з нами більше нема.

Колишній захисник київського Динамо та збірної України Олександр Радченко пішов з життя у віці 46 років, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Причини такої ранньої загибелі залишаються невідомі.

Уродженець Маріуполя виступав за Азовець, Динамо (здебільшого грав за другу команду, 45 матчів), Закарпаття (29), Дніпро (125) та Кривбас (27). Завершив кар'єру у 2009 році.

Окрім того, Олександр Радченко у своєму активі має 17 виступів у футболці національної збірної України, за яку він грав з 2002 о 2005 роки.

Після цього протягом тривалого часу працював дитячим тренером у ДЮФШ Динамо ім. В. Лобановського, виховуючи молоде покоління футболістів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що швейцарський футболіст помер на відпочинку у віці 25 років.