Україна

Легіонери поїхали на матчі своїх національних команд.

Легіонери з української Прем'єр-ліги викликані до збірних чотирьох конфедерацій - Європи, Азії, Африки та Північної Америки.

Виклики до національних збірних своїх країн на майбутні матчі отримали легіонери п’яти клубів УПЛ — Ворскли, Динамо, Кривбаса, Олександрії та Шахтаря.

Хусрав Тоіров з Шахтаря має можливість дебютувати за збірну Таджикістану, а Владислав Бабогло отримав дебютний виклик у збірну Молдови.

Легіонери клубів УПЛ, викликані до національних збірних своїх країн у березні 2023 року: