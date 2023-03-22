Легіонери поїхали на матчі своїх національних команд.
Хусрав Тоіров, Шахтар
22 березня 2023, 20:26
Легіонери з української Прем'єр-ліги викликані до збірних чотирьох конфедерацій - Європи, Азії, Африки та Північної Америки.
Виклики до національних збірних своїх країн на майбутні матчі отримали легіонери п’яти клубів УПЛ — Ворскли, Динамо, Кривбаса, Олександрії та Шахтаря.
Хусрав Тоіров з Шахтаря має можливість дебютувати за збірну Таджикістану, а Владислав Бабогло отримав дебютний виклик у збірну Молдови.
Легіонери клубів УПЛ, викликані до національних збірних своїх країн у березні 2023 року: