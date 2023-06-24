Україна

Півзахисник — про майбутній матч.

В рамках другого туру групового етапу чемпіонату Європи серед молодіжних команд збірна України зіграє проти Румунії.

Півзахисник збірної України Олександр Назаренко не зміг виділити когось у складі супротивника, адже там всі виконавці — хороші.

"Красивий стадіон, зручний, але трошки парко. Утім, нічого страшного, умови для обох команд однакові. О 7-й годині поле вже трохи в тіні, думаю, усе буде добре.

Настрій у команди чудовий, усі готуються, розуміють, яка це важлива для нас гра. Матч із Хорватією додав нам емоцій, тож до другого поєдинку ми підходимо на позитивній ноті.

Румунія — бойова команда. Усі її виконавці будуть викладатися на мільйон відсотків, тому що за них уболіватиме весь стадіон, це буде їхній 12-й гравець. Не можна виділити когось із футболістів суперника — усі хороші. Буде бойова, важка гра", — наводить слова Назаренка офіційний сайт УАФ.

Матч Румунія – Україна відбудеться у суботу, 24 червня, о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

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