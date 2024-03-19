Україна

Catapult — добро чи зло?

Що стоїть за успіхом того чи іншого клубу, незалежно чемпіонат це чи престижний європейський турнір? Перше, що спадає на думку, це якість футболістів, досвід тренера, можливо, менеджмент. Мало хто з уболівальників скаже, що за успіхом також може стояти футбольний аналіз. Саме він допомагає безлічі клубів оцінювати як гру, так і самих футболістів. Адже сьогодні багато залежить як від обраної тактики на гру, так і від підбору гравців, які завдяки своїй техніці зможуть цю тактику втілити на футбольному полі. За підбір усіх цих «моментів» відповідає футбольна аналітика.

Сьогодні популярними є дві системи аналізу у футболі: відеоаналіз та gps-аналіз. Перша система вимірює технічно-тактичні дії, показує, скільки разів той чи інший футболіст зробив успішних торкань, ударів, відборів та багато іншого протягом матчу. Друга допомагає оцінити фізичний стан гравця як під час тренування, так і під час матчу. Вона дозволяє тренерам із фізпідготовки зрозуміти, як краще розподілити навантаження для кожного футболіста. А під час гри оцінити фізичний стан гравця.

Обидві ці системи важливі для клубів у сучасному футболі, і відмова від однієї з них або відразу двох може сильно вплинути на результат команди в сезоні. Адже за їхньою допомогою можна не лише покращити гру, а й дізнатися про слабкі чи сильні сторони суперника під час підготовки до матчу.

Українські клуби, а також збірна, звісно, використовують обидва види аналізу. На ринку багато компаній, які пропонують один або обидва продукти відразу. Одна з них – Catapult. На офіційному сайті компанії зазначені найбільші її клієнти.

В Україні послугами Catapult користуються: Динамо, Шахтар, Ворскла, Олександрія, Зоря та ЛНЗ. Можливо, є ще клуби, які купують продукти цієї компанії.

І ніби все тут добре. Але ні... Компанія Catapult, яка родом з Австралії (країни, що підтримує санкції проти росії), працює в росії. Менеджери компанії проводять тренувальні курси, семінари, конференції для клубів країни-аргесорки, допомагаючи їм підтримувати їхній власний футбол.

І навіть запрошувати на конференції до Німеччини.

Вивчати ринок «тієї» країни немає жодного сенсу, але відразу зрозуміло, що систему активно використовують, судячи зі скрінів, Краснодар, Спартак і Торпедо.

Виникає питання, чи варто нашим командам і надалі співпрацювати з компанією, яка працює на «тому» ринку та розвиває футбол «там»? За відповіддю ми звернулися до наших клубів. Але відповіді так і не отримали.

Також з'ясувалося, що СК Дніпро-1 використовує gpexe. На сайті цієї компанії зазначено, що серед тих, хто користується їхньою системою, є Зеніт. У соцмережах російського клубу нам не вдалося підтвердити цю інформацію, футболісти тренуються у чорних майках без логотипа.

Знаємо, що празька Спарта співпрацює з іншою компанією. Можливо, gpexe просто показує, з ким із клубів вона працювала.

В умовах повномасштабної війни, економічної кризи в країні та багатьох інших проблем розвиток футболу – це вже подвиг. Усі ми розуміємо, що власники клубів не заробляють на футболі в Україні. І ми цілком можемо припустити, що вищезгадані клуби навіть не знали, що система Catapult продовжує розвивати футбольний ринок росії.

Від себе додамо, що вибір є. На ринку багато компаній, які продають аналіз, схожий на той, що використовують представлені клуби. Наприклад, збірна України користується послугами STATsport. Також на ринку є Polar та Fitogether. Усього їх близько 50.