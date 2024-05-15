Україна

Житомиряни формують резервну команду.

Житомирське Полісся за ходом свого дебютного сезону в українській Прем’єр-лізі продовжує поступово розбудовувати власну інфраструктуру.

Наступним кроком розвитку "вовки" бачать створення резервної команди під назвою Полісся-2, яка виступатиме в наступному сезоні в Другій лізі ПФЛ.

Відповідно, для нового колективу потрібні нові виконавці, і Полісся одразу запросило до складу футболіста з-закордону.

Македонський вінгер Дімітар Трайков з північно-македонського клубу Брера Струміца долучиться до складу житомирян на початку липня цього року під час передсезонних зборів.

20-річний виконавець у вищій лізі Північної Македонії зіграв 52 матчі, забив вісім голів та зробив три асисти.

Також Трайков провів сім матчів у складі збірної Північної Македонії U-19 (2 голи) та наприкінці 2023 року дебютував у складі збірної U-21.

Трансфер на правах вільного агента.