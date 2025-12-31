Інше

Відбулися чергові матчі групового етапу турніру.

Сьогодні, 31 грудня, відбуваються заключні матчі групового етапу Кубку африканських націй-2025.

У першому матчі збірна Алжиру впевнено обіграла Екваторіальну Гвінею з рахунком 3:1.

У складі алжирців голами відзначилися Зінеддін Белаїд, Фарес Шаїбі та Ібрагім Маза. У тих, хто програв, єдиний м'яч забив Еміліо Нсує.

Екваторіальна Гвінея — Алжир 1:3

Голи: Нсує, 50 — Белаїд, 19, Шаїбі, 25, Маза, 32.

У другій зустрічі Буркіна-Фасо здобула перемогу над Суданом з рахунком 2:0.

Авторами голів стали форвард донецького Шахтаря Лассіна Траоре та Арсен Куассі. При цьому суданці мали чудовий шанс зрівняти рахунок у першому таймі, але Аль-Гузулі Ноа не реалізував пенальті.

Судан — Буркіна-Фасо 0:2

Голи: Траоре, 16, Куассі, 85.

Таким чином Алжир посів перше місце в групі Е з дев'ятьма очками, а збірна Буркіна-Фасо фінішувала на другому місці, набравши шість балів. Судан посів третє місце з трьома очками і забезпечив собі місце у плей-оф через рейтинг команд, які посіли треті місця у своїх групах. Екваторіальна Гвінея залишилася без залікових балів.