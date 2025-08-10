Україна

Наставник "гірників" поділився своїми думками після гри з Карпатами.

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував нічийний результат у матчі другого туру УПЛ проти львівських Карпат (3:3).

"Насамперед хочу сказати, що матч розпочався добре на нашу користь. Ми володіли м‘ячем, застосовували високий пресинг, який ми сповідуємо та якого намагаємося дотримуватися. Гра, яку ми хотіли пропагувати в центрі поля, відповідає нашим стандартам. На жаль, усі пропущені м’ячі також виходять із тих стандартів, які ми намагаємось застосовувати. Загалом сьогодні нам не вдалося повністю їм відповісти.

Звичайно, що я не задоволений результатом. Так само, як і нашою грою. Відчуваю, що ми могли зіграти набагато краще. Дається взнаки втома та насичений календар, але я тут не для того, щоб шукати відмовки, я для того, щоб шукати рішення. Можу сказати лише те, що ми будемо шукати ці рішення. Гадаю, що в контексті сьогоднішнього протистояння ми не втратили два очки, а заслужили одне. За тим перебігом подій і тим, як відбувався матч. Зараз нам важливо сконцентруватися на наступних поєдинках, на покращенні того, що ми могли би вдосконалити.

Я хочу привітати Карпати, вони дійсно заслужили на цю нічию. За їхню самовіддачу та те, як вони показали себе на полі. Ми повинні бути більш лояльними до тих речей, які хочемо сповідувати. Можливо, урізноманітнити ці опції, які ми маємо, особливо в останній третині поля. Футбол – проста гра. Рано чи пізно вона виходить на етап боротьби один проти одного і нам це треба покращувати. Звичайно, що сьогодні ми засмучені, але ми не опускаємо рук та голови і рухаємось далі. Впевнений, що ми станемо кращими у всіх показниках.

Футбол складається з якихось історій та дежавю. Безумовно, це чудово. Деколи ви повинні поважати ваші поразки і невдачі. Це частина футболу також. Це свідчить про певну силу, як команди та особистості. Щодо атмосфери на стадіоні, то вона була неймовірною. Я радий проживати такі моменти. На жаль, у контексті спортивної боротьби, сьогодні я та моя команда засмучені. Однак я радий, що вболівальники подарували чудову атмосферу щодо емоцій та драйву. Тому ми поважаємо цю невдачу, але поважаємо і те, що показав опонент. Як себе проявили фанати на трибунах і цю атмосферу футбольного свята.

Звичайно, що стосується тактичних знань, то я завжди відкритий до своїх гравців і радий їх дослухатися. Немає такого епізоду, коли я б не дозволив їм висловитися. У мене також є гідна команда аналітиків, які аналізують гру від А до Я, тож я повністю їм довіряю. Ми перевіряємо кожну гру та кожного опонента. Не завжди вдається імплементувати як тактично, так і стратегічно деякі речі через брак часу. Однак будь-які подібні речі я поважаю і завжди відкритий до думок своїх футболістів.

Чому після забитих голів ми не продовжували атакувати та тиснути на ворота Карпат? Насамперед хочу наголосити, якщо ми граємо таким чином, то не заслуговуємо на перемогу. Тому що великі команди не можуть дозволити собі пропускати три голи в одному матчі. У першу чергу це моя відповідальність, тому що я головний тренер. Я повинен був обрати іншу стратегію на це протистояння. Тому той факт, що я не зміг з нею підійти конкретно до сьогоднішнього матчу, це насамперед моя відповідальність. Зараз я повинен це виправити, тому що для команди, яка позиціонує себе великою, неприпустимо пропускати три м’ячі за 90 хвилин. Ми рухатимемося далі та будемо поважати цей досвід, хоча він дуже сумний для нас, однак цінний.

Для нас зараз важливо зробити правильні висновки. На мою думку, недоцільно говорити про суддю. Насамперед ми маємо сфокусуватися на собі та на своїх помилках. Та на тому, як ми могли їх припуститися", — наводить слова Турана прес-служба "левів".

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Карпати – Шахтар.