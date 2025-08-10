Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 10 серпня 2025 року.

Львівські Карпати вирвали нічийний результат проти донецького Шахтаря (3:3) у матчі другого туру УПЛ.

Команда Арди Турана відкрила рахунок на дев'ятій хвилині зусиллями Невертона, після чого на 17 хвилині Ігор Невес зрівняв цифри на табло. Ще через шість хвилин "гірники" знову вийшли вперед завдяки голу Кауана Еліаса.

На 77 хвилині Бруніньйо да Сілва зрівняв рахунок, але через п'ять хвилин Аліссон Сантана знову вивів "гірників" вперед. Проте останнє слово було за "левами", коли на 91 хвилині автором рятівного голу став Ігор Краснопір.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Карпати — Шахтар в рамках другого туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Карпати — Шахтар 3:3

Голи: Ігор, 17, Бруніньйо, 77, Краснопір, 90+1 — Невертон, 9, Еліас, 23, Аліссон, 82.

Карпати: Домчак — Полегенько, Бабогло, Педрозу, Мірошніченко — Чачуа (Федор, 85), Альварес, Танда (Бруніньйо, 46) — Костенко (Карабін, 74), Ігор (Краснопір, 57), Шах (Вітор, 73).

Шахтар: Різник — Конопля, Грам (Матвієнко, 78), Бондар, Азарові — Бондаренко, Марлон Гомес (Глущенко, 62), Судаков — Педріньйо да Сілва (Швед, 46), Еліас (Аліссон, 62), Невертон (Очеретько, 63).

Попередження: Краснопір, Мірошніченко — Азарові.