Україна

26-річний Матіас Кехінде Оєвусі продовжить кар'єру в УПЛ.

Валенсьєн на своєму офіційному сайті оголосив про відхід нападника Матіаса Кехінде Оєвусі до складу Колосу.

Деталі угоди французький клуб не розголошує. За даними Transfermarkt, сума трансферу 26-річного нігерійця становила 170 тисяч євро, а сам футболіст підписав контракт на три роки.

Оєвусі виступав за Валенсьєн з листопада 2023 року. На його рахунку 48 матчів, 13 голів та п'ять гольових передач.

Після трьох турів Колос набрав сім очок і посідає п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ. Свій найближчий матч Колос проведе проти Епіцентра – 30 серпня.

Раніше повідомлялося, що Велетень став гравцем Полісся.