Півзахисник Колоса Ніка Гагнідзе отримав виклик до національної збірної Грузії на найближчі відбіркові матчі європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.

4 вересня команда Грузії проведе домашній поєдинок проти Туреччини, а вже 7 вересня грузини зустрінуться з Болгарією. 

Нагадаємо, Колос попрощався з Велетнем.

Тижнем раніше Велетень дав ексклюзивне інтерв'ю Football.ua.