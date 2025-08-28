Україна

Півзахисник Колоса Ніка Гагнідзе отримав виклик до збірної Грузії

Футболіст може взяти участь у матчах європейської кваліфікації до чемпіонату світу-2026 проти Туреччини та Болгарії.

Ніка Гагнідзе, Колос