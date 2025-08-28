Футболіст може взяти участь у матчах європейської кваліфікації до чемпіонату світу-2026 проти Туреччини та Болгарії.
Ніка Гагнідзе, Колос
28 серпня 2025, 23:27
Півзахисник Колоса Ніка Гагнідзе отримав виклик до національної збірної Грузії на найближчі відбіркові матчі європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.
4 вересня команда Грузії проведе домашній поєдинок проти Туреччини, а вже 7 вересня грузини зустрінуться з Болгарією.
