Україна

Вихованець київського Динамо виступав за клуб із Ковалівки з жовтня 2021 року.

Правий вінгер Владислав Велетень залишив Колос, передає офіційний сайт клубу.

Ковалівців нині 22-річний українець представляв із середини жовтня 2021-го. На початку серпня того ж року гравець на правах вільного агента залишив рідне для нього Динамо Київ.

У 73-х матчах за Колос у чемпіонаті й Кубку України Велетень відзначився сімома голами й вісьмома асистами. Окремої уваги вартий матч у Львові проти Шахтаря (4:2, 25-й тур УПЛ-2024/25), в якому Владислав записав на свій рахунок один результативний удар і три гольові передачі.

"Ми щиро дякуємо Владиславу за цей період співпраці, його професіоналізм та натхненну гру за нашу команду і бажаємо успіхів в новому етапі кар'єри!", — заявили в Колосі.

Нагадаємо, 15 серпня ковалівці продовжили контракт із фланговим нападником. За даними порталу transfermarkt, його було розраховано до кінця червня 2027 року.

Тижнем раніше Велетень дав ексклюзивне інтерв'ю Football.ua.