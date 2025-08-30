Україна

Наставник луганської команди поділився своїми думками після гри з Полтавою.

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник прокоментував перемогу своєї команди у матчі четвертого туру УПЛ проти Полтави (4:1).

"Дуже чудово, коли забиваєш гол в таку спеку з першого шансу. Мої хлопці не зупинилися, хотіли забивати ще. Так і вийшло. Налаштовувались грати уважно з перших хвилин, тому що в попередніх матчах були з цим проблема. Подяка команді за те, що в таку спеку сконцентрувалися, боролися та грали на перемогу. Були шанси забити ще, але важко грати зараз проти всіх без виключення команд в УПЛ. Всі хочуть проявити себе. Полтава теж бігла вперед, тому їм теж можна сказати комплімент.

Мені подобається коли ми граємо й вертикально. Це не завжди виходить. Якщо на дошці все виходить і виходить після цього в грі, значить щось ми робимо вірно. До цього ми мали купу моментів в поєдинках. І в порожні не забивали, і один на один. Тому сьогодні налаштовувались дуже серйозно. Подяка команді. Хочемо й далі прогресувати.

Я хотів дати шанс і гравцям, котрі виходять на заміну. Їм треба також набирати форму, ігровий тонус та ігровий настрій саме через ігри. Попара півтори місяці пропустив. Мічін — мозок команди. Тому вирішили поберегти їх трохи. Зараз буде велика пауза. Плануємо зіграти контрольний матч. Хочемо подивитися й на інших гравців нашої команди", — наводить слова Скрипника прес-служба клубу.

