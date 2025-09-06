20-річний вінгер продовжить виступи у Другій лізі.
Львівські Карпати на своєму офіційному сайті оголосили про відхід вінгера Олександра Фетька, який став новим гравцем Скали 1911.
Минулого сезону 20-річний вихованець "левів" провів 14 матчів за команду U-19 у молодіжному чемпіонаті, в яких забив п'ять голів та віддав чотири гольові передачі.
Також додамо, що на його рахунку є два матчі у складі основної команди Карпат.
Після п'яти турів Скала 1911 набрала шість очок і займає сьоме місце в групі А Другої ліги.