Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 29 серпня 2025 року.

Карпати у виїзному матчі 6-го туру УПЛ проти Кудрівки зуміли здобути нічию 2:2, попри вилучення ще у першому таймі.

Господарі швидко повели в рахунку: вже на 3-й хвилині відзначився Рогозинський, а перед перервою Сторчоус подвоїв перевагу. Ситуацію ускладнило вилучення Владислава Бабогла, який залишив Карпати в меншості на 26-й хвилині.

Попри це львів’яни не опустили руки. Після перерви Альварес скоротив відставання, а вже у компенсований час геройський м’яч забив Педрозу, вирвавши для Карпат важливу нічию.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кудрівка — Карпати в рамках четвертого туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Кудрівка — Карпати 2:2

Голи: Рогозинский, 3, Сторчоус, 43 — Альварес, 52, Педрозу, 90+7



Кудрівка: Яшков — Морозко (Мачелюк, 62), Сердюк, Шаповал, Мельничук — Лосенко (Векляк, 79), Думанюк — О. Козак (Світюха, 61), Сторчоус (Нагнойний, 72), Рогозинський (Коркішко, 72) — Лєгостаєв.



Карпати: Кліщук — Полегенько, Бабогло, Педрозу, Мірошніченко (Фабі, 69) — Чачуа, Альварес (Федор, 81), Бруніньйо — Вітор (Адамюк, 33), Краснопір (Ігор, 69), Шах (Клименко, 69).



Попередження: Морозко, Лосенко, Світюха, Нагнойний — Педрозу, Мірошніченко



На 26-й хвилині був вилучений Владислав Бабогло (Карпати) (грубе порушення).