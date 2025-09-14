Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та ковалівський Колос.

Луганська Зоря та ковалівський Колос зіграють у п'ятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.

Віктор Скрипник, після перемоги над СК Полтава (4:1), залучив до стартового складу Андушича в центрі поля.

Руслан Костишин, на тлі перемоги над кам'янець-подільським Епіцентром (1:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Зоря: Турбаєвський — Пердута, Джордан, Башич, Жуніньйо — Андушич, Попара, Мічин — Слесар, Будківський, Маткевич.

Запасні: Сапутін, Косівський, Малиш, Янич, Ескінья, Саленко, Руан, Головкін, Горбач.



Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Е. Краснічі, Цуріков — Гагнідзе, Теллес, Ррапай — Алефіренко, Климчук, Гусол.

Запасні: Мацапура, Пузанков, Бурда, Бондаренко, Рухадзе, О. Демченко, Кане, Третьяков, А. Краснічі, Салабай, Оєвусі, Шершень.



Гра Зоря — Колос почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.