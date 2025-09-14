Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 14 вересня, розпочавшись о 15:30.

У рамках п'ятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Києві луганська Зоря прийматиме ковалівський Колос.

НЕДІЛЯ, 14 ВЕРЕСНЯ, 15:30. СТАДІОН ДИНАМО ІМ. В. ЛОБАНОВСЬКОГО, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДМИТРО ПАНЧИШИН (ХАРКІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Незадовго до перерви на матчі збірних Зоря умовно реабілітувалася за домашню поразку від Кривбасу (2:3) у чемпіонаті й виїзну від Чорноморця (1:2) в 1/32 фіналу Кубка України, у Кропивницькому розібравшись із СК Полтава (4:1). Із різницею в три гола або більше луганський клуб не перемагав в УПЛ із травня 2023 року, тоді розгромивши в Ужгороді Металіст (5:0).

Підопічні Віктора Скрипника сподіватимуться добре провести сьогоднішній матч і в якнайкращому настрої підійти до наступного: у понеділок, 22 вересня, на них чекає виїзний поєдинок із Шахтарем. Зоря набрала максимально можливу кількість очок у протистояннях із дебютантами турніру, але в боротьбі з більш досвідченими колективами здобула тільки один заліковий бал, тож луганцям є що доводити.

Колос удруге в своїй історії має аж десять очок після чотирьох стартових матчів нової кампанії чемпіонату України. Окремої уваги заслуговує рекордна для ковалівців безпрограшна серія в УПЛ, яка включає перемоги над Шахтарем (4:2), Карпатами (2:1), Поліссям (1:0) і Кривбасом (1:0 і 2:1). До поєдинку в Києві вони підходять на тлі трьох поспіль "сухих" звитяг над "чорно-білими".

Букмекери в той же час вкрай незначними фаворитами цього недільного протистояння вважають номінальних господарів поля. Так, на перемогу Зорі можна поставити з коефіцієнтом 2.78, тоді як потенційний успіх Колоса оцінюється показником 2.83. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.05.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Зоря: Турбаєвський — Жуніньйо, Башич, Джордан, Пердута — Саленко, Попара — Слесар, Мічин, Маткевич — Будківський

Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, І. Краснічі, Цуріков — Гагнідзе, Еліас, Ррапай — Алефіренко, Климчук, Гусол

ЦІКАВІ ФАКТИ

Колос може зазнати 70-ї поразки в Чемпіонаті.

Безпрограшна клубна рекордна серія Колоса в УПЛ триває 11 ігор: 7 перемог та 4 нічиї.

Руслан Костишин проведе 80-й матч в УПЛ біля керма Колоса, який при цьому тренеру може 20-й раз зіграти внічию або зазнати 30-ї поразки.

100-й матч в УПЛ може провести Олександр Демченко (Колос).

60-й гол на топ-рівні може забити Пилип Будківський (Зоря).

30-й гол в УПЛ може забити Юрій Климчук, 25-й — Андрій Цуріков, 10-й — Микита Бурда (усі — Колос).

10-й "сухий" матч в УПЛ може провести Микита Турбаєвський (Зоря).

