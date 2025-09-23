Україна

Наставник луганської команди поділився своїми думками після гри з "гірниками".

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти донецького Шахтаря (0:1).

"Програли гру, яку хотіли не програти. Бойовий матч був. Гарно діяли проти мʼяча. Подяка моїй команді. Звичайно, хлопці засмучені. Грали проти потужної команди. Але ми створювали моменти також. Трохи не дотерпіли. Пропустили шалений гол на останніх хвилинах. На жаль, таке трапляється в футболі. Такий матч, який не хочеться програвати, але ми програли.

Те як, планували грати проти мʼяча, те в нас і виходило. В нас є швидкі хлопці. Шукали моменти попереду. Стандарти — це також потужна зброя. Не пощастило. Все вирішив один момент.

Будь-яка команда хоче підсилення — і Барселона, і Шахтар. Ті гравці, котрі є в нашій команді — гарного рівня, що вони й показали", — наводить слова Скрипника прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Зоря.