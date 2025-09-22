Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 22 вересня 2025 року.

У завершальному матчі 6-го туру української Прем’єр-ліги донецький Шахтар мінімально обіграв луганську Зорю — 1:0.

Поєдинок довгий час залишався без голів, і лише наприкінці зустрічі вирішальне слово взяв новоспечений бразильський півзахисник "гірників" Ізакі. На 87-й хвилині він отримав м’яч на підступах до штрафного майданчика та красивим ударом вразив ворота Сапутіна. Для легіонера цей гол став дебютним у футболці Шахтаря.

Команда Арди Турана з другої спроби реалізувала свою перевагу й покарала Зорю за єдину помилку біля власних воріт. "Гірники" набрали три очки та продовжили боротьбу у верхній частині турнірної таблиці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Зоря у рамках шостого туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Шахтар — Зоря 1:0

Гол: Ізакі, 87

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові (Ізакі, 54) — Бондаренко (Лукас, 73), Криськів (Назарина, 80), Очеретько (Марлон, 55) — Педріньйо да Сілва, Еліас (Мейрелліш, 73), Педріньйо Азеведо.



Зоря: Сапутін — Жуніньйо, Джордан, Башич (Дришлюк, 65), Янич, Вантух — Попара, Андушич (Руан, 88), Саленко (Маткевич, 79) — Слесар, Будківський.



Попередження: Ізакі