Наставник "гірників" поділився своїми думками після гри з Зорею.

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти луганської Зорі (1:0).

"Насамперед хочу наголосити, що перемогу я присвячую нашому президенту Рінату Ахметову, у якого вчора був день народження. Користуючись нагодою, хочу подякувати йому за все, що він робить для команди – як для основної, так і для жіночої, команд академії різних вікових категорій. Він забезпечує нас найкращими з можливих умовами для роботи, особливо з огляду на те, в яких обставинах війни зараз знаходиться Україна. Тому я бажаю йому найкращих років життя у міцному здоровʼї. Я не можу гарантувати результат у майбутніх іграх, але можу гарантувати, що завжди будемо тішити його гарною грою в нашому виконанні.

Щодо матчу, то я вважаю, що ми відіграли чудово. На жаль, трапляються епізоди, як у матчі з Металістом 1925, де ми відкотилися до тих налаштувань, які були навіть поза рамками базових. Тож ми провели чудовий аналіз разом із моєю командою, і ці знання, здобуті із попереднього невдалого прикладу, нам вдалося інтегрувати в гру. І, гадаю, ми справді повернулися до тих принципів, які сповідуємо в грі. Важливо розуміти в контексті нашого розвитку, що в нас дуже багато молодих гравців, яким допоки бракує досвіду на тих чи інших етапах. Проте я в жодному разі не хочу, щоб це сприймалося як якесь виправдання для нашої роботи. Я до цього не схильний. І хочу подякувати гравцям за їхній характер, бойовий дух, який вони продемонстрували, та за здобуту цілком справедливо, на мою думку, перемогу.

Чесно скажу, перше, що явно впадає в очі, це дуже хороший оборонний блок у всіх клубів, які представляють лігу. Справді можу відзначити, що з-поміж представлених 16 команд усі дуже добре можуть вибудовувати план на гру, особливо в протистоянні з нами. Незважаючи на, можливо, десь певне просідання особистих характеристик футболістів, у всіх дуже гарна фізична витривалість, що відображається на полі. Ті стадіони, де ми грали станом на зараз, також вирізняються чудовим газоном – немає поки жодних скарг саме на покриття на аренах. Можливо, рефері мають бути більше залучені в гру та уважніші до тих епізодів, які відбуваються в різних протистояннях. І щодо безпосередньо мого тренерського розвитку, то я вважаю це дійсно цінним досвідом. Я справді відчуваю, наскільки вже за цей період виріс у своїх футбольних пізнаннях: маю чудову команду аналітиків, і в нас немає жодного дня, коли б ми не проводили якийсь аналіз гри чи не занурювалися в розбір суперника. Тому впевнений, що таким чином я і тренери мого штабу можемо продовжувати зростати й удосконалюватися разом.

Я дуже люблю Марлона як футболіста, цілком довіряю його характеристикам і тому, що він може запропонувати команді. Що стосується безпосередньо рішення на цю гру, воно лежить у рамках тактики: оскільки я планував більше залучати саме проникні передачі та розрізні паси саме через напівпростори суперника, то в моєму тренерському баченні для такої ролі чудово підходив саме Дмитро Криськів. Також один із центральних захисників нашого суперника Джордан підіймається високо, створюючи персональну опіку для свого опонента, тож це також була частина плану. Щодо гравців, які втілювали мій план, то я цілковито задоволений їхнім виступом і прогресом, який вони наразі демонструють.

Що стосується Аліссона, то в нього перелом ноги. На нього очікує операція найближчим часом. І, безумовно, так як опіка над гравцями в руках нашого медичного персоналу, то я очікуватиму від них деталей, а поки не можу ухвалювати жодних рішень без їхнього вердикту, тому що я теж не хотів би, щоб хтось ухвалював якісь рішення поза своєї компетенції", — наводить слова Турана прес-служба клубу.

