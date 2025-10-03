Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та львівський Рух.

Ковалівський Колос та львівський Рух розпочнуть восьмий тур української Прем'єр-ліги матчем у Ковалівці.

Руслан Костишин, після поразки від харківського Металіста 1925 (0:1), залучив до стартового складу Іліра Краснічі в центрі захисту, тоді як Кане та Третьяков зіграють на флангах атаки.

Іван Федик, на тлі розгрому від донецького Шахтаря (0:4), використав із перших хвилин Рейляну в центрі поля.

Колос: Пахолюк — Козік, Бурда, І. Краснічі, Цуріков — Гагнідзе, Теллес, Ррапай — Кане, Климчук, Третьяков.

Запасні: Мацапура, Пузанков, Бондаренко, Понєдєльнік, Рухадзе, О. Демченко, А. Краснічі, Алефіренко, Гусол, Салабай, Оєвусі.



Рух: Герета — Копина, Слюбик, Холод, Лях — Притула, Слюсар, Рейляну — Квасниця, Фаал, Клайвер.

Запасні: Клименко, Ясінський, Кітела, Підгурський, Руніч, Алмазбеков, Бойко, Касарда, Квас.



Гра Колос — Рух почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.