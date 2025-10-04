Україна

Півзахисник Руху прокоментував перемогу над Колосом.

Львівський Рух напередодні обіграв ковалівський Колос у гостьовому матчі восьмого туру української Прем’єр-ліги.

Колос — Рух 0:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "жовто-чорних" Остап Притула прокоментував виступ власної команди.

"Ця перемога далась нам не легко. Колос — це хороша бойова команда, яка завжди дає бій суперникам, особливо у рідних стінах. Але нам вдалось виграти і це нас дуже тішить — Рух перервав свою програшну серію у чемпіонаті. Сподіваюсь, це наш перший крок до покращення результатів.

Не знаю, чому саме з Колосом нам удається демонструвати якісну гру. Ми відповідально готуємось до кожного поєдинку та стараємось грати у той футбол, який нам ставить тренерський штаб.

Швидкий гол на початку другого тайму додав нам впевненості, а також вплинув і на суперника — Колос почав утрачати концентрацію. Це полегшало нам гру і ми задоволені підсумком цього матчу.

Щодо пенальті, то як раніше вже казав Денис Підгурський, ми в команді обговорили ці процеси і зробили висновки. Усе добре, ми знайшли рішення цієї проблеми і добре, що сьогодні нам вдалося реалізувати свій шанс", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух прийматиме криворізький Кривбас.