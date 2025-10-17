Україна

Захисник луганської Зорі ексклюзивно для Football.ua поділився думками щодо поточного сезону для своєї команди.

В останньому матчі Зорі в УПЛ перед паузою на ігри національних збірних лівий захисник Роман Вантух забив один з двох голів своєї команди, що дозволило луганцям перемогти Епіцентр (2:1).

Football.ua поспілкувався із Романом про нинішній сезон, амбіції Зорі, динамівське минуле та регіональний футбол у його житті.

"Отримав позитивні емоції від гри в атакувальній ланці"

– Романе, так вийшло, що ваш м'яч у грі із Епіцентром став вирішальним. Чи часто вам вдавалося забивати вирішальні голи впродовж кар'єри?

– Так, двічі таке було, тільки сценарій гри там розвивався по-іншому. Це були часи мого виступу за Олімпік. Перша гра – проти одеського Чорноморця, рахунок був 1:1. Я зміг принести перемогу. А друга гра – вже проти Дніпро-1, там була “перестрілка”, було 2:2 і мені вдалося забити третій мʼяч.

– Якщо аналізувати матч із Епіцентром, на вашу думку, ця команда незаслуженно перебуває наприкінці турнірної таблиці?

– Важко так оцінити, заслужено чи ні. Можу сказати, що чемпіонат зараз більш рівний, чим був раніше. І з’явилося декілька колективів, які хочуть претендувати на високі місця. Про це говорить щільність в турнірній таблиці, тому побачимо, як все розвиватиметься надалі.

– У цій грі ви грали вище, ніж зазвичай: позицію лівого захисника посів Жуніор Рейс, а вам відвели місце на лівому фланзі атаки. Вам сподобалося грати на новому амплуа?

– Це не нова позиція для мене, інколи і попередні тренери використовували мене там, тому якщо це потрібно для команди, я готовий грати на цій позиції. Звичайно, що сподобалось, вдалось відзначитись. Отримав позитивні емоції.

– Зараз ви посідаєте місце в середині турнірної таблиці. Чи задоволені ви тим, як Зоря грає у поточному чемпіонаті? Можливо, в якихось матчах (в яких саме?) ви могли взяти більше очок, ніж це вдалося у підсумку?

– Не задоволені, прагнемо бути вище і будемо намагатись втілити це в життя в наступних іграх. Всі ігри, в яких втратили очки, можна сказати, що зіграли погано.

– Не повірите, але ви єдиний Роман Романович, якого я зустрічав у житті. Партнери по команді називають вас Рома чи Романич?

– Так, є хлопці, які інколи в жарт кличуть мене Роман Романович, але це дуже рідко. Зазвичай я Рома.

"На адаптацію в структурі Динамо пішов цілий рік"

– Ваші перші футбольні кроки відбувалися у Самбірському районі та в самому Самборі. Зрозуміло, що всі ми грали у футбол у дворі. Коли ви зрозуміли, що у дворі вам вже тісно і пора зв'язати життя із футболом на серйозному рівні?

– Це зрозуміли батьки, які і запропонували мені такий варіант розвитку, дуже вдячний їм за це! Тому шо, це і фінансово було не дешево і потрібно було знаходити час, щоб кататись зі мною. Думаю, діти в такому віці рідко самі можуть тверезо оцінити і запропонувати такий варіант розвитку. Я вважаю, що батьки, побачивши таланти дітей, повинні розвивати їх. І з часом дитина обере, що їй ближче.

– Спочатку ви потрапили до спортшколи у Самборі. Важкий відбір був? Через що довелося пройти?

– Ви знаєте, це не був важкий відбір. Я приїхав на тренування хлопців мого віку, провів з ними звичайне заняття і тренер запропонував одразу ж залишитись зі старшою групою, на додаткове тренування. Я був на емоціях, старався… І одразу в перший день мені сказали, що можу регулярно тренуватись в цій ДЮСШ. Тренером був Галушка Петро Петрович, в наших краях це був відомий дитячий спеціаліст, тому я був задоволений потрапити до нього.

– У 13 років ви перейшли в ФК Львів, за який грали на дитячо-юнацькому рівні до 2015 року. Із ким з нині відомих гравців в УПЛ ви перетнулися у той період життя?

– Там вже почалась історія роботи з Колобичем Олегом Васильовичем, який теж повірив в мене, тому що історія була схожа. Батькам зателефонували, запросили приїхати на тренування і так завʼязалась історія з ФК Львів. Васильович зібрав сильну групу хлопців, з яких в УПЛ дебютувало мінімум четверо (Русин, Якімець, Марушка, Дедух) і декілька хлопців – лідери своїх команд у Першій та Другій лігах (Гаврушко, Теплий, Савошко, Іваночко).

Є приклад, коли наш капітан Григорій Занько перейшов в футзал і зараз виступає за дуже потужний польський колектив Євробус з відомими українськими гравцями (Семенченко, Абакшин і т.д). Бачите, я вам майже цілу нашу дитячу команду назвав, дуже успішний рік був.

– Дійсно, класне покоління. Далі ви перейшли до Динамо, коли вам було 17. Як це сталося?

– Закінчив школу, потрібно було щось змінювати, тому що команди U-19 у Львові не було. Були різні варіанти, але найпривабливішим для мене була команда Динамо Київ. Вирушив туди і за декілька тижнів ми з Русиним підписали перші професійні контракти.

– Не страшно було їхати до Києва і в таку серйозну структуру?

– Страшно не було, було важко. Напевно, на адаптацію пішов цілий рік. Плюс різниця в рівні футболу. В Динамо приїжджали одні з найкращих і доводилося завжди конкурувати за місце в команді, звідси, як я думаю, і пішов прогрес.

– Русин, Циганков, Михайліченко, Лєднєв, Попов — далеко не повний перелік ваших тодішніх партнерів по юнацьких командах Динамо. Кому ви віддали найбільшу кількість гольових передач? З ким взагалі було найзручніше взаємодіяти?

– Ви називаєте гарних футболістів, всі вони досягли гарного рівня. Рівня національної збірної України. Не можу сказати, кому віддав більше всього гольових, але те, що з тими хлопцями приємно разом грати, це факт.

– Тоді в Динамо по всій вертикалі працювали іспанські фахівці, яких в клуб привів Сергій Ребров. Це правда, що вони більше акцентували увагу на техніку, на комбінаційний футбол, водночас, як олдскульне крило динамівської академії закликало до іншого стилю, зокрема, частих ударів з дальньої дистанції?

– Цей вектор розвитку припав на мій період в Динамо і я думаю, це дуже позитивно вплинуло на мене. Я почав думати і бачити футбол трохи з іншого ракурсу, в мене тільки позитивні спогади про цей період.

Щодо олдскульних тренерів, я не можу з вами погодитись. В цей момент старшим тренером U-21 був Мороз Юрій Леонтієвич, вони працювали в тандемі з Вісенте і дуже гарно доповнювали одне одного. Мікроклімат був чудовим і розуміння гри від хлопців теж. Не було такого, що один говорить одне, інший – протилежне. Гадаю, ці всі історії вигадані.

– За 7 років контрактних взаємин із Динамо ви так і не зіграли за першу команду. Чому так склалося?

– Щодо цього, то я шкодую, що так склалося… Дуже хотілось дебютувати і спробувати свої сили в футболці Динамо, але не всім випадає така нагода. В мене було декілька періодів, коли здавалось що от-от і буде мій шанс. Різні періоди були… Бували моменти, коли не заслуговував, а бувало й навпаки, коли все йшло добре, а потім травма вибивала з колії. Мені тільки 27, можливо ще отримаю таку нагоду, побачимо.

"Завжди імпонував стиль гри Жорді Альби"

– На вашу думку, зараз рівень Української Прем'єр-ліги повернувся на стан, скажімо, 2021 року? Здається, нинішній чемпіонат виглядає все сильнішим, ніж попередній, чи не так?

– В умовах війни важко розвивати футбол і прогресувати, але з появою декількох амбітних команд і гарного фінансування, малими кроками, але ми рухаємось вперед. Вже зараз можна побачити щільність в турнірній таблиці, що свідчить, що більше команд претендують на одну сходинку.

Однозначно нашим клубам важко виступати і в УПЛ, і після багатогодинної подорожі показати максимум на міжнародній арені. Ми це відчули на собі, це справді складно.

– Для вас Віктор Скрипник — це новий тренер. Що приємно здивувало, а до чого у вимогах Віктора Анатолійовича довелося адаптуватися довго?

– Ми ще в процесі побудови нашої гри, можу відзначити інтенсивність і характер наших тренувань. Відпрацьовуємо різні епізоди і моменти з гри, але при цьому, це завжди дуже цікаво і вся команда працює з запалом. У футболі дуже багато різних дрібниць і щоб їх донести команді потрібен час. Тому, думаю, що ми ще на шляху становлення.

– Хто для вас є прикладом лівого захисника у світовому футболі (не обов'язково зараз, можна загалом)?

– Мені подобається стиль гри Барселони і ось в золоті часи, коли грав Альба, мені імпонувало його вміння гри на атаку. Те, як партнери його використовували. Тому нехай це буде Альба.