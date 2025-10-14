Україна

Ексхавбек Шахтаря з теплом згадав роки в Донецьку та роль наставника у власному становленні.

36-річний півзахисник Інтера Генріх Мхітарян поділився спогадами про кар'єру в донецькому Шахтарі та про те, як тодішній наставник гірників Мірча Луческу вплинув на його розвиток як футболіста та особистості.

"Я вдячний Луческу. Він хотів, щоб я був у Шахтарі, де провів три чудові роки. Тоді я жив на тренувальній базі, мріючи стати великим гравцем.

Він казав мені, щоб я іноді виїжджав із бази та розважався. Завдяки йому я потім поїхав у Дортмунд. Він похвалив мене навіть за книгу, яку я написав", — зізнався Мхітарян.

Мхітарян захищав кольори Шахтаря з 2010 по 2013 роки. За цей період він став одним із лідерів команди та заслужив трансфер до дортмундської Боруссії, яка заплатила за вірменського півзахисника 27,5 мільйонів євро.