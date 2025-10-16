Україна

Генеральний директор Полісся ексклюзивно для Football.ua розповів про ініціативу клубів щодо українського арбітражу.

15 жовтня у Будинку футболу відбулася нарада за участі представників клубів УПЛ. Одним з питань, які було представлено на розгляд, стали зміни у системі суддівства. Усі клуби одностайно підтримали документ, який містить в собі конкретні кроки для реформи арбітражу в Україні. Тепер його має розглянути Українська Асоціація Футболу.

Football.ua звернувся до генерального директора ФК Полісся Володимира Загурського із проханням пояснити, що це за ініціатива і що привело клуби до такої одностайності у голосуванні щодо питань арбітражу.

– Володимире Францовичу, що спонукало клуби зануритися у питання арбітражу?

– Незадоволення клубів Прем’єр-ліги рівнем суддівства, який демонструвався ще минулого року. Майже кожного туру були незрозумілі суддівські рішення і фідбеку від Комітету арбітрів УАФ не було жодного. Ба більше, коли клуби УПЛ намагалися добитися якоїсь істини, Комітет арбітрів прикривався якоюсь, як в подальшому з’ясувалося, неіснуючою конвенцією, яка начебто, забороняла будь-яке спілкування клубів з представниками Комітету арбітрів та безпосередньо арбітрами, які обслуговують дані матчі.

Було незадоволення з боку керівників клубів, зокрема, і нашого президента Геннадія Буткевича. Він так само перебуває в постійному спілкуванні з більшістю президентів клубів УПЛ. В січні, коли відбулася робоча зустріч між представниками клубів УПЛ та керівниками УАФ, зокрема, Комітету арбітрів Катериною Монзуль. Фактично, ми не отримали жодних пояснень, графіки або цифр, які б переконали клуби УПЛ, що у нас все добре і нічого змінювати не потрібно.

Після цього було звернення до президента Української Асоціації футболу Андрія Миколайовича Шевченка з приводу стану справ у суддівстві, яке підписало на той час 11 чи 12 клубів. Не підписали лише чотири клуби: Динамо, Шахтар, Ворскла і Рух. Відповідно, цей лист ми адресували УАФ, яка знову скликала засідання у травні. Ми акцентували, що минуло 4 місяці з того моменту, як ми зверталися зі своїми пропозиціями щодо реформування. Крім того, ми провели грунтовний аналіз, спільно з представниками керівного апарату Прем’єр-ліги, щодо того, у яких європейських чемпіонатах і як влаштований механізм арбітражу з точки зору нормативних документів.

– Які країни аналізували?

– Ми аналізували Англію, Німеччину, Францію і наших сусідів – Польщу та Чехію. Відповідно, взяли на озброєння системи, які створені в Англії та Німеччині. На нараді з керівництвом УАФ у травні домовилися про те, що буде створено робочу групу з представників, які мають бажання їхати та переймати досвід.

У липні, за домовленістю із генеральним секретарем УАФ Ігорем Грищенком та представниками DFB (Футбольного союзу Німеччини), ми відвідали штаб-квартиру німецької асоціації. Нас зустрів генеральний директор DFB Schiri GmbH (окрема організація, яка відповідає за підготовку та роботу арбітрів в Німеччині) Кнут Кірхер. Він займається питаннями підготовки арбітрів та комунікації між клубами та асоціацією. Він сам колишній арбітр, який обслуговував матчі Бундесліги.

На цій зустрічі ми отримали відповіді на усі питання, які мали. Зокрема, ми розповіли, що при будь-якій комунікації з Комітетом арбітрів нас відносять до якоїсь конвенції, яка забороняє ці дії. Він посміхнувся і сказав: “Ви ж клуб Європи в юрисдикції УЄФА? То у нас не може бути різних конвенцій”.

– А як ця комунікація між клубами та арбітрами функціонує у Німеччині?

– Наприклад, відбувся якийсь суперечливий епізод в матчі. У них керівник окремо створеної, незалежної організації DFB Schiri GmbH безпосередньо зв’язується з президентом, генеральним директором клубу і від імені представника суддівського корпусу пояснює чому арбітр був правий або неправий. Бо аналіз дій арбітрів проводиться після кожного матчу і арбітри отримують оцінки.

Якщо арбітр дійсно помилився, то вони визнають цю помилку. Звісно, очки команді, яка їх втратила, не повертають, але таким чином вони декларують і імплементують прозорість у прийнятті тих чи інших рішень. Вони звертають увагу на те, що дійсно може бути людський фактор, його ніхто не скасовував. Але вони або відкрито визнають свої помилки, або впевнені в своїх рішеннях і пояснюють його.

Ця вся система стала можливою завдяки тому, що у 2022 році вони прийшли до створення окремої юридичної структури, до складу Ради директорів якої входять три представники Футбольного союзу Німеччини і два представники ліг. Зона обслуговування цієї організації, фактично, тільки професіональні змагання: Бундесліга, Бундесліга 2 та Бундесліга 3, а також Суперкубок та Кубок Німеччини. А ось питанням підготовки молодих арбітрів продовжує займатися національна асоціація.

На сьогоднішній день ми брали за приклад дві еталонні системи у Європі: Англію та Німеччину. Ми отримали хороший досвід у цих країнах: практичні кейси, які нам розповів генеральний директор цієї організації, ми виклали на папері і вчора, одностайним рішенням, усі 16 клубів УПЛ підтримали дані пропозиції щодо реформи футбольного арбітражу в Україні. Тепер ці пропозиції направлені до Української Асоціації Футболу.

– Які очікування маєте стосовно рішення УАФ? Вони налаштовані на співпрацю у цьому питанні?

– Я не можу говорити за інших осіб. Але, наприклад в січні або в травні, якогось переконання щодо того, що ця реформа буде підтримана, жоден клуб не отримав. Далі ми стоїмо на своєму: ми вважаємо, що дуже важливою запорукою для подальшого розвитку професіонального футболу в Україні, тим паче, в часи війни, має бути чесний і неупереджений арбітраж. Гордістю нашого клубу є те, що ініціатива, яка виходила від Полісся, буквально через півроку, отримала повну підтримку з боку усіх клубів УПЛ.

– На який крок від УАФ чекають клуби?

– Ми чекаємо виконання обіцянок, даних УАФ, що вони не чинитимуть перепони і повністю солідарні з клубами в питанні суддівської реформи. Реалізація даного проєкту можлива виключно спільними зусиллями клубів та УАФ. Будь-який формат, як-то в Англії чи Німеччині, передбачає участь представників національної асоціації в роботі цього нового органу. Даний проєкт без національної асоціації не є можливим. Тому чекаємо позитивного фідбеку і чистого, прозорого партнерства.