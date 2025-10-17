Україна

Головний тренер Оболоні поспілкувався із Football.ua напередодні матчу 9-го туру УПЛ з СК Полтавою.

Після паузи на матчі національних збірних у п’ятницю повертається Українська Прем’єр-Ліга. У Кропивницькому СК Полтава прийматиме столичну Оболонь.

Напередодні цієї зустрічі Football.ua поспілкувався із головним тренером київського клубу Олександром Антоненком, який розповів про останні кадрови новини команди, конкуренцію на воротарській позиції та власну емоційність під час матчів.

— Олександре Сергійовичу, як ви провели паузу, пов’язану із матчами національних збірних?

– У цей період ми тренувалися на своїй базі у Бучі. Також провели контрольну гру із Зорею, у якій дали зіграти тим гравцям, які мають менше годин ігрової практики у чемпіонаті.

– Попереду матч 9-го туру УПЛ проти СК Полтава, який відбудеться у Кропивницькому. Ви діставалися до місця гри автобусом, а дорога не близька. Як команда почувається після такої подорожі?

– Все нормально, це для нас не вперше. Було б складніше, якби ми їхали в день матчу. А так у нас буде час на відновлення, хлопці відпочинуть і в хорошому стані зіграють цей матч.

– Яка кадрова ситуація у команді? Хто точно не зіграє із Полтавою?

– Точно не зіграє Олег Слободян, який зазнав ушкодження у матчі із Вересом. Також нам не допоможе у цій грі Іван Нестеренко.

– В останніх матчах ви довіряли місце у воротах Вадиму Сташківу і команда не програвала – нічиї із Зорею та Вересом. Чи можна сказати, що станом на зараз Вадим виграв конкуренцію у Федорівського та Чеботарьова?

– Ви знаєте, ми задоволені конкуренцією на воротарській позиції. Зазвичай, ми вирішуємо, хто гратиме у воротах, виходячи від того, хто наш суперник і як він грає. Сташків напередодні грав за U-19. Після гри з Вересом він дещо переживав, бо пропустив курйозний матч, тому ми вирішили йому ігрову практику в юнацькій команді, він відіграв весь матч.

– Матч проти Зорі я дивився на стадіоні і про себе відзначив, наскільки ви емоційний тренер, скільки сил та енергії ви віддаєте в процесі матчу. Як ви відновлюєтеся після ігор зазвичай?

– Це звичайна практика, нічого не вдієш. Як я відновлююся? Їду додому, там сім’я, якось переключаюся на домашні справи. Сім’я мене дуже підтримує і мотивує. Після матчу із Зорею ми ще заїхали на свій стадіон, проаналізували матч і після того я вирушив додому. Це все нормальна історія, нічого складного.

– Для вас це перший сезон, коли ви працюєте головним тренером першої команди. Чи звикли до підвищенної відповідальності за результат?

– Звичайно, я відчуваю відповідальність, але це як велика сім’я. Ми всі працюємо на результат. Перша команда, юнацька команда, ті, хто працюють на базі та на стадіоні – це все сім’я футбольного клубу Оболонь. Щодо відповідальності, то людина зазвичай починає ширше та більше думати, коли треба за когось відповідати. Коли людина одружується, або коли у неї народжуються діти, то вона вже мислить інакше. Так і в роботі, але я не боюся відповідальності. На мою думку, це найголовніше у цій роботі.

– Що думаєте стосовно СК Полтава? Попри те, що команда перебуває на останніх сходинках турнірної таблиці, навряд можна сказати, що це простий суперник, чи не так?

– Безумовно, турнірне становище суперника не має вводити нас в оману. Це команда, яка заслуговує на повагу. Своєю чергою, ми розуміємо, який суперник на нас чекає і готові до цього. Як я казав про Верес, що це як поранений звір, то те ж саме можу сказати і щодо Полтави. Відтак, буде неправильно чекати легкого протистояння у цій грі.