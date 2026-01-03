Італія

Фабіо Паратічі хотів підписати аргентинця ще під час роботи в Тоттенгемі.

Фіорентина звернулася до Болоньї із запитом щодо можливого трансферу вінгера Беньяміна Домінгеса. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, "віола" вивчає умови потенційної угоди щодо 22-річного аргентинського футболіста, який нинішнього сезону провів 10 матчів у всіх турнірах у складі Болоньї, сумарно зігравши 311 хвилин і віддавши одну результативну передачу.

Також зазначається, що інтерес до Домінгеса не є випадковим: два роки тому формально все ще нинішній функціонер Тоттенгема Фабіо Паратічі, який близький до призначення у Фіорентину, вже хотів бачити цього гравця у складі лондонського клубу.

Раніше з’являлася інформація, що Фіорентина розраховує запросити Паратічі на посаду спортивного директора з 2026 року та вже зробила йому офіційну пропозицію контракту терміном на п’ять років. Домінгес же перейшов до Болоньї з аргентинського Хімнасія Ла-Плата в серпні 2024 року за 4 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що Домінгес незадоволений своїм нинішнім ігровим часом у Болоньї.