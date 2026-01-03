Німеччина

За розвитком гравця пильно стежитимуть найближчими роками.

Французький нападник Давід Моква завершував підготовку до "дорослого" футболу в системі німецького Гоффенгайма, за який зрештою провів чотири матчі та забив два голи на початку минулого року.

Проте в подальшому "сільські" не змогли знайти для вже 21-річного виконавця належної ігрової практики, і після восьми матчів із трьома голами в лавах резервної команди в цьому сезоні в Третій Бундеслізі вирішили, що краще буде французу спробувати себе в іншому клубі.

Колектив із Другої Бундесліги, Ельферсберг, погодився заплатити за футболіста 1,5 млн євро та підписати контракт до 2029 року.

Проте Гоффенгайм від Моква не відмовляється повністю — передбачено повернення за 3 млн євро в будь-який момент.