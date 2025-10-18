Україна

Football.ua разом із брендом GGBET представляють прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 18 жовтня та розпочнеться о 15:30.

У рамках дев'ятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Києві луганська Зоря зіграє номінально домашній матч проти київського Динамо.

ЗОРЯ — ДИНАМО КИЇВ

СУБОТА, 18 ЖОВТНЯ, 15:30. ДИНАМО ІМ. В. ЛОБАНОВСЬКОГО, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСАНДР ШАНДОР (ЛЬВІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Київське Динамо починає нову еру разом із титульним партнером — GGBET. Їх об'єднує спільне бачення гарної гри: майстерність, емоції фанів і любов до матчів футболу. Саме з цього народжується GG-досвід, який букмекерський бренд прагне дарувати вболівальникам.

Луганська Зоря проводить черговий нестабільний сезон, що стає вже традицією, а не якимось новим та несподіваним фактом.

Все почалося з нічиї проти ЛНЗ, після чого була перемога над дебютантом Кудрівкою. Після цього були дві поразки від Крибавсу та Чорноморця у Кубку України, а потім реабілітаційна перемога над Зорею, успіх від якої змінився двома поразками від Колоса та Шахтаря, а також нічиєю з Оболонню.

В останньому матчі перед міжнародною перервою команда Віктора Скрипника обіграла аутсайдера чемпіонату — Епіцентр (2:1), а під час паузи провела контрольну гру, де було зафіксовано нічию проти Оболоні (1:1).

Якщо дивитися на вищеперелічене, то ситуація далека від ідеальної, як і дев'яте місце в УПЛ, проте відставання луганчан від Динамо на другій позиції становить лише п'ять очок.

Головною проблемою Зорі, як і раніше, залишається дика нестабільність у результатах. Плюс до всього проти Динамо через умови орендних договорів не зіграють Роман Саленко та Андрій Маткевич. Тут єдиний позитив у тому, що до тренувань повернувся Владислав Вакула.

Для київського Динамо старт сезону сповнений злетів та падінь, де останніх було набагато більше. Кияни провалилися у відборах єврокубків і змогли лише потрапити до основного етапу Ліги конференцій, де з урахуванням нинішніх станів справ буде дуже і дуже складно.

У чемпіонаті команда Олександра Шовковського не може перемогти вже протягом чотирьох матчів поспіль — кияни поділили очки з Оболонню (2:2), Олександрією (2:2), Карпатами (3:3), а перед міжнародною перервою з Металістом 1925 (1:1). Здавалося б величезна кількість втрачених очок, яка раніше вже б не відігравалася, але з урахуванням "схожих" проблем у Шахтаря, різниця між клубами в турнірній таблиці становить лише два очки на користь "гірників".

Як у "гірників", попереду за матчем із Зорею, на "біло-синіх" чекає зустріч проти турецького Самсунспора. Шовковський часто змінює гравців у складі на матчі УПЛ чи Кубка, тож тут сам Бог велів щось змінити.

На додачу до негативних результатів на полі, атмосфера в київській роздягальні, швидше за все, далека від ідеалу. Тут згадується ворожнеча фанатів стосовно Владіслава Бленуца, який намагається виправитися, віддавши належне ЗСУ. З іншого боку, конфлікт між ветераном і лідером команди Андрієм Ярмоленком та Шовковським. Можна говорити ще довго, але й цього достатньо для того, щоб сказати, що Динамо має достатньо проблем на всіх рівнях клубу.

Якщо за кадровим потенціалом, то у Динамо повернувся до тренувань Тарас Михавко, але водночас у лазареті досі перебувають Денис Попов, Крістіан Біловар, Анхель Торрес та Олександр Тимчик, який поїхав до збірної у травмованому стані – який його стан – велике питання.

Матч Динамо й Зорі уже незабаром. А отже, час обрати свою лінію! У цьому протистоянні експерти GGBET надають перевагу киянам з коефіцієнтом 1.49. А перемогу Зорі оцінюють в 6.51. Вмикай поєдинок і тримай свою лінію разом із GGBET — титульним партнером "біло-синіх"!

ЦІКАВІ ФАКТИ

- безпрограшна клубна рекордна серія Динамо триває в чемпіонаті 40 матчів: 27 перемог та 13 нічиїх;

- 710 матч Зорі в УПЛ;

- безвиграшна домашня серія Зорі триває в УПЛ три гри: нічия та дві поразки;

- Віктор Скрипник біля керма українських клубів може здобути 80 перемогу на топ-рівні;

- Зоря при Віктору Скрипнику може зазнати десятої домашньої поразки в УПЛ;

- 115 гол в УПЛ може забити Андрій Ярмоленко, десятий — Олександр Яцик (обидва — Динамо), 55 — Пилип Будківський (Зоря);

- 20 сухий матч в УПЛ може провести Олександр Сапутін, десятий — Микита Турбаєвський (обидва — Зоря);

- Роман Саленко (Зоря) в минулому сезоні виступав саме за Динамо, а Олександр Яцик (Динамо) — за Зорю.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Зоря: Сапутін — Жуніньйо Рейс, Янич, Джордан, Вантух — Дришлюк, Попара, Андушич — Мічін, Слесар, Будківський.

Динамо Київ: Нещерет — Дубінчак, Михавко, Тіаре, Караваєв — Бражко, Шапаренко, Піхальонок — Огундана, Волошин, Бленуце.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:2

