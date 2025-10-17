Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 9-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють СК Полтава та київська Оболонь.
Сергій Суханов, фото ФК Оболонь
17 жовтня 2025, 14:32
СК Полтава та київська Оболонь відкриватимуть програму дев'ятого туру української Прем'єр-ліги на стадіоні Зірка в Кропивницькому.
Павло Матвійченко, після розгрому від житомирського Полісся (0:4), залучив до стартового складу Коцюмаку ліворуч у захисті, тоді як Марусич очолить напад.
Олександр Антоненко, на тлі нічиєї проти рівненського Вереса (1:1), використав із перших хвилин Федорівського в рамці воріт, тоді як Прокопенко гратиме в центрі поля, а Суханов розташується в атаці.
СК Полтава: Восконян — Кононов, Підлепич, Веремієнко, Коцюмака — Плахтир, Місюра — Одарюк, Хахльов, Бужин — Марусич.
Запасні: Мінчев, Єрмолов, Ходуля, Опанасенко, Оніщенко, Галенков, Савенков, Дорошенко.
Запасні: Чеботарьов, Бичек, Грисьо, Кулаковський, Ломницький, Є. Пасіч, Товарчі, Фещенко, Черненко, Чорний.
Оболонь: Федорівський — Ільїн, Семенов, Приймак, Дубко, Є. Шевченко — Курко, Чех, Прокопенко — Суханов, Устименко.
Гра СК Полтава — Оболонь почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.