Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 9-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють СК Полтава та київська Оболонь.

СК Полтава та київська Оболонь відкриватимуть програму дев'ятого туру української Прем'єр-ліги на стадіоні Зірка в Кропивницькому.

Павло Матвійченко, після розгрому від житомирського Полісся (0:4), залучив до стартового складу Коцюмаку ліворуч у захисті, тоді як Марусич очолить напад.

Олександр Антоненко, на тлі нічиєї проти рівненського Вереса (1:1), використав із перших хвилин Федорівського в рамці воріт, тоді як Прокопенко гратиме в центрі поля, а Суханов розташується в атаці.

СК Полтава: Восконян — Кононов, Підлепич, Веремієнко, Коцюмака — Плахтир, Місюра — Одарюк, Хахльов, Бужин — Марусич.

Запасні: Мінчев, Єрмолов, Ходуля, Опанасенко, Оніщенко, Галенков, Савенков, Дорошенко.



Оболонь: Федорівський — Ільїн, Семенов, Приймак, Дубко, Є. Шевченко — Курко, Чех, Прокопенко — Суханов, Устименко.