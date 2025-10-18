Україна

Український захисник поділився своїми думками після повернення до України.

Центральний захисник ЛНЗ Іван Єрмачков прокоментував свій перехід до черкаського клубу після відходу з бременського Вердера.

"Я вже був в місті. Їхав з Німеччини дуже довго, насамперед дуже стомився. Я вчора тільки зайшов так поїсти, трохи глянув на місто – дуже симпатичне. База теж дуже добра, команда з амбіціями, тому все на найвищому рівні.

У мене був ще один рік контракту з Бременом, але через те, що в мене виникли проблеми з тренером, я розірвав контракт і почав шукати собі нові варіанти. Але ця проблема виникла вже під кінець трансферного вікна, тому я й розірвав контракт і довго шукав команду як вільний агент.

Як тільки дізнався, що є пропозиція від ЛНЗ, одразу погодився. Звісно, знав про цей клуб, зараз він показує себе дуже добре в УПЛ, тому зовсім не сумнівався. Дуже радий бути тут.

Я вважаю, що адаптація пройде дуже добре. Чому вона має проходити погано? Я сподіваюся. Женю Пастуха знаю та пару хлопців з U-19 – Маркіяна Бакуса та Арсенія Даннікова", — наводить слова Єрмачкова прес-служба клубу.

Свій найближчий матч ЛНЗ проведе проти Колоса – гра відбудеться завтра, 19 жовтня, о 13:00.