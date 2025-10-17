Україна

Останнім клубом українця був бременський Вердер.

ЛНЗ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з центральним захисником Іваном Єрмачковим.

Деталі угоди з 20-річним українцем не розголошуються, але відомо, що він був вільним агентом після відходу з німецького Вердера.

За бременський клуб він не виступав – він захищав кольори берлінської Вікторії у регіональному чемпіонаті на правах оренди. Минулого сезону він відіграв вісім матчів, у яких забив два м'ячі.

Після восьми турів ЛНЗ набрав 14 очок і посідає шосте місце у турнірній таблиці УПЛ.

Зазначимо, що свій наступний матч черкаська команда проведе проти Колоса, вихованцем якого є Єрмачков. Гра відбудеться 19 жовтня.