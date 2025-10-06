Україна

Нищівна поразка "гірників".

Півзахисник ЛНЗ Артур Рябов висловився після розгромної перемоги над донецьким Шахтарем (4:1) в рамках восьмого туру УПЛ. Його слова наводить офіційний сайт черкаського клубу.

"Дуже позитивні емоції після матчу. Ви бачили, яка була насичена гра — боротьба, багато голів. Я дуже радий, що команда змогла здобути ці важкі три очки проти серйозного суперника. Емоції позитивні.

Відчуваю також позитивні емоції від мого дебютного голу за ЛНЗ. Дуже дякую команді, що боролися, не програвали єдиноборства, грали агресивно до самого кінця.

Схема 5-3-2? Тренерський штаб готувався до цієї гри, ми випробовували багато схем і обрали цю. Вважаю, що це принесло нам результат. ЛНЗ — вперед!", — сказав Рябов.

Раніше Віталій Пономарьов прокоментував перемогу над Шахтарем.