Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 9-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та ковалівський Колос.

Черкаський ЛНЗ та ковалівський Колос зіграють у дев'ятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Центральний у Черкасах.

Віталій Пономарьов, на тлі розгрому донецького Шахтаря (4:1), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Руслан Костишин, після поразки від львівського Руху (0:2), залучив до стартового складу Понєдєльніка та Бондаренка в обороні, тоді як Демченко зіграє в центрі поля, а Алефіренко, Оєвусі та Салабай розташуються в атаці.

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Муравський, Горін, Кузик — Пастух, Дідик, Рябов — Проспер, Ассінор, Яшарі.

Запасні: Ледвій, Самойленко, Каплієнко, Дайко, Кисіль, Нонікашвілі, Танковський, Беннетт, Кравчук, Ейнел, Подоляк, Авагімян.



Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Бондаренко, Цуріков — О. Демченко, Теллес, Ррапай — Алефіренко, Оєвусі, Салабай.