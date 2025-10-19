Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 9-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та Олександрія.

Рівненський Верес та Олександрія зіграють у дев'ятому турі української Прем'єр-ліги на рівненському Авангарді.

Олег Шандрук, після нічиєї проти київської Оболоні (1:1), залучив до стартового складу Протасевича на правому фланзі оборони, тоді як Тарануха та Куція гратимуть у центрі поля, а Веслі розташується ліворуч в атаці.

Кирило Нестеренко, на тлі поразки від львівських Карпат (0:2), використав із перших хвилин Боля в центрі оборони, тоді як Кастільйо очолить атаку.

Верес: Горох — Протасевич, Ціпот, Гончаренко, Стамуліс — Тарануха, Харатін, Куція — Бойко, Айдін, Веслі.

Запасні: Стефанюк, Кожухар, Чечер, Вовченко, Яхонтов, Сайчишин, Кучеров, Годя, Пушкуца, Стень, Нонго, Шарай.



Олександрія: Долгий — Скорко, Кампуш, Боль, Огарков — Мишньов, Фернандо, Булеца — Козак, Кастільйо, Цара.

Запасні: Шевченко, Артур, Шулянський, Ндіка, Жота, Ващенко, Хуссейн, Жонатан, Амарал, Є. Смирний, Шостак, Н. Прокопенко.



Гра Верес — Олександрія почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.