Україна

Команда Віталія Пономарьова тепер має чотири поспіль матчі без поразок у чемпіонаті, коллектив Руслана Костишина — стільки ж, але без перемог.

Після яскравих протистоянь за участі провідних команд української Прем’єр-ліги у суботній частині дев’ятого туру, не менш інтригуючою виглядали й матчі неділі. Наша розповідь починалась із подій у Черкасах, де після абсолютного тріумфу в грі проти донецького Шахтаря перед відходом на жовтневу міжнародну перерву (4:1) місцевий ЛНЗ зустрічався з колективом, який нас дивував-дивував своїми виступами на початку кампанії, а потім раптом перестав це робити.

І ні в кого при цьому не виникало сумнівів, що йдеться саме про ковалівський Колос, який під орудою Руслана Костишина дійсно потужно грав на старті, але вже три тури поспіль не міг здобути перемогу. Зрештою, "колоски" випали з переліку команд-претендентів на єврокубки. Як сподівались у Ковалівці, це явище було тимчасовим.

Проте побачене в першому таймі цієї зустрічі залишило по собі доволі неоднозначне враження. Колос майже весь тайм просидів біля власних воріт у щільній обороні, намагаючись стримати флангові атаки суперників, які переважним чином використовували лише правий край свого фронту наступу. Саме звідти й прийшов момент для Ассінора на початку зустрічі, коли той замикав у центрі штрафного простріл Проспера, проте не зумів у ближньому бою переграти Пахолюка.

І начебто м’яч майже повсякчас перебував у ногах гравців "бузкових" — значна перевага в цьому плані. Але моментів гольових Колос у підсумку своїми виходами до контратак та стандартами створив більше. Одразу пригадується дальній удар Демченка з правого флангу під ближню стійку, на який довелось реагувати Паламарчуку, а також постріл Салабай зльоту на завершення прострілу Алефіренка. Ну й куди ж без Цурікова, який також знайшов свою нагоду наприкінці тайму, але так само не зміг переграти голкіпера суперників.

У другій половині матчу команди теж достатньо довго шукали ворота один одного, проте перевага на м’ячі все одно залишалась за ЛНЗ. Дуже близьким був колектив Пономарьова до того, щоб відкрити рахунок, під час трьох поспіль дальніх ударів Рябова, але той поцілив за лічені хвилини повз обидві стійки, і ще один його удар потягнув воротар Пахолюк.

І зрештою цей тиск господарів на чужі ворота таки приніс результат. Проспер на 74 хвилині знову розкрив лівий фланг оборони суперників, після чого намагався асистувати Яшарі на ближній кут воротарському, тому пробити не дали, але Обах забрав відскок, і в цей момент його збив Бондаренко. Постраждалий сам згодом реалізував пенальті ударом у правий кут, на що Колос так і не зміг знайти гідної відповіді.

У наступному турі черкаський ЛНЗ гостюватиме в харківського Металіста 1925, тоді як ковалівський Колос поїде до СК Полтава.

ЛНЗ — Колос 1:0

Гол: Проспер, 74 (пен.)

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Муравський, Горін, Кузик — Пастух (Нонікашвілі, 56), Дідик, Рябов — Проспер (Танковський, 86), Ассінор (Кравчук, 70), Яшарі.

Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Бондаренко, Цуріков (Рухадзе, 63) — О. Демченко (Гагнідзе, 70), Теллес, Ррапай — Алефіренко (Третьяков, 63), Оєвусі (Климчук, 70), Салабай (Гусол, 81).Попередження: Ассінор, Паламарчук