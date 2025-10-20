Україна

Керманич ЛНЗ прокоментував перемогу над Колосом.

Напередодні черкаський ЛНЗ обіграв ковалівський Колос у домашньому матчі дев’ятого туру української Прем’єр-ліги.

ЛНЗ — Колос 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "бузкових" Віталій Пономарьов прокоментував виступ власної команди.

"Виявився складний матч, як ми й очікували, але дякую команді за те, що ми зуміли здобути перемогу — це на даному етапі важливо для нас.

Я не можу погодитись із думкою, що ЛНЗ простіше грати проти Шахтаря чи Динамо, аніж проти інших команд, тому що, як показали наші попередні домашні матчі, більшість матчів ми виграли 1:0. Але в нас дуже багато гольових моментів, які потрібно реалізовувати. І якби ми реалізовували хоча б половину з тих гольових моментів, рахунки були б набагато більші. Тому проблема в нашій реалізації.

Звичайно, на Шахтар особливо налаштовувати команду не потрібно — потрібно готувати, але налаштовувати не треба.

Сьогоднішній матч був небезпечним у плані психології, тому що футболісти повинні були вийти й грати з таким же ж натхненням, як у грі з Шахтарем. Але я не вважаю, що ті матчі кращі, ті гірші. Просто ми в тих матчах не реалізували свої моменти, і все.

Ми планували грати надійно, тому що, як я тільки що сказав, Колос — дуже небезпечна команда на контратаках. На даному етапі нам потрібно вийти на певний рівень стабільності. Щоб вийти на певний рівень стабільності, повинна бути міцна психологія. Психологія здобувається тільки тоді, коли будуть перемоги в команді, будуть позитивні результати.

Нам на сьогоднішній день важливий результат. Дуже важливий для футболістів, щоб вони отримали впевненість. Такі матчі, як із Шахтарем, дають упевненість, але вони можуть дати і самовпевненість. Тому дуже важливо, щоб після такого матчу, як із Шахтарем, якісно зіграти наступний матч з будь-яким суперником.

Тому ми грали обережно, грали на результат сьогодні, знову ж таки. Усі вболівальники хочуть і красиву гру і результат, але якщо ми будемо грати красиво і не буде позитивного результату — не думаю, що хтось буде задоволений. Тому що вболівальники, хто б що не говорив, у першу чергу приходять на результат.

Але до 10-ї хвилини ми мали кілька моментів, які могли реалізувати. Якби ми забили швидкий гол, то ми б диктували свої умови.

Але потрібно було цю гру грати обережно, тому що ми вже в цьому чемпіонаті зіштовхнулись з іграми, де в нас було дуже багато гольових моментів, але не було балансу в команді — домашня з Вересом, виїзна з Олександрією. Це необов’язкові поразки — тільки через те, що не було балансу.

Не можна просто бігти і гуляти ззаду, бігти в атаку, щоб забити гол. Є якась стратегія, є тактика. Потрібно обирати стратегію й тактику таку, яка бажано, щоб давали позитивний кінцевий результат.

Проспер? Усе в порядку, він не попросив заміну — це ми його поміняли. Ми вимагаємо, щоб футболісти грали за клуб, за місто. Я радий, що є футболісти, у яких мікроушкодження, але вони хочуть продовжувати грати. Він вийшов на 2-й тайм, заробив пенальті і забив вирішальний гол. Йому треба ще багато працювати, щоб стати стабільним.

Вибухова гра з Шахтарем, цього разу забив гол. Непотрібно на цьому зупинятися і кожен футболіст має ставити цілі. Сильний футболіст — не той, хто супер зіграв одну гру й усі його хвалять.

Пастух зіграв не найкращий матч. Але певну фунцію на полі він виконав — те, що планували до матчу. Кожен гравець вніс свою частку в перемогу. Не було провального матчу у цьому випадку у будь-якого футболіста.

У нас буде грати нападник, який найсильніший на даний момент і підходить під тактику. Якщо буде Кравчук сильніше, то буде грати в усіх матчах чемпіонату. Ассінор виграє конкуренцію і грає в основі. Не хотів би ділити на основних і запасних гравців.

Гра — це фінальний акорд після тижня тренувального мікроциклу. Вони всі працюють. Основний склад не буде якісно підготовлений, якщо не буде конкуренції. Грають найсильніші, завтра може бути інакше.

Зараз боремось за найвищі місця. Хочемо ми в єврокубки чи не хочемо — напевно кожна команда хоче посісти єврокубкові місця. Але треба реально дивитись на речі і потрібно бути готовим. Як показують останні роки, українські команди потрапляють у єврокубки і в першому раунді вилітають — я не вважаю, що це приносить країні користь. Потрібно мати два склади на єврокубки.

Ми для цього і працюємо, щоб займали найвищі місця. Але ще дуже багато роботи, і все-таки йде становлення команди. В нас багато нових футболістів, ще потрібно шукати футболістів. Чим буде більша конкуренція, тим швидше будуть рости інші футболісти. Кожен тренер хоче підсилювати позиції.

Не буду зараз говорити — це внутрішня кухня. Упродовж дев’яти турів багато тактик спробували. Якщо тактика не принесла б результат — були б незадоволені", — заявив український фахівець.

У наступному турі черкаський ЛНЗ гостюватиме в харківського Металіста 1925.