Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 19 жовтня 2025 року.

Черкаський ЛНЗ у матчі дев'ятого туру української Прем'єр-ліги на своєму полі мінімально обіграв Колос (1:0).

Перемогу команді Віталія Пономарьова приніс єдиний забитий м'ячі у виконанні Проспера Обаха, який реалізував пенальті на 75 хвилині матчу.

Після дев'яти турів ЛНЗ набрав 17 очок і посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Колоса 14 балів та сьома позиція.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ЛНЗ — Колос у рамках 9-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

ЛНЗ — Колос 1:0

Гол: Проспер, 74 (пен.).

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Муравський, Горін, Кузик — Пастух (Нонікашвілі, 56), Дідик, Рябов — Проспер (Танковський, 86), Ассінор (Кравчук, 70), Яшарі.

Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Бондаренко, Цуріков (Рухадзе, 63) — О. Демченко (Гагнідзе, 70), Теллес, Ррапай — Алефіренко (Третьяков, 63), Оєвусі (Климчук, 70), Салабай (Гусол, 81).

Попередження: Ассінор, Паламарчук.